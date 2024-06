Esporte Com 'brilho nos olhos', Marta amplia artilharia e sonha com Copa de 2027 Rainha marcou dois gols na goleada do Brasil sobre a Jamaica, neste sábado (1°), e agora faz mistério quanto ao seu futuro na Amarelinha

Aos 38 anos, Marta segue com 'brilho nos olhos' pela seleção brasileira. A Rainha marcou dois gols na goleada do Brasil sobre a Jamaica, no último sábado (1°), e agora faz mistério quanto ao seu futuro na Amarelinha. Em abril, Marta anunciou que se aposentaria da seleção brasileira ao término de 2024. A Rainha afirmou que as Olimpíadas de Paris marcariam sua 'últim...