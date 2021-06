Esporte Com baixas importantes no elenco, Palmas enfrenta o 4 de Julho neste sábado A partida é válida pela quarta rodada da 4ª divisão nacional

Três derrotas, em três jogos. Esta é a situação do Palmas até agora no Brasileiro Série D. Neste sábado, 26, o tricolor tem novo desafio pela frente: encarar o vice líder do grupo A 2, o 4 de Julho. O confronto será realizado no estádio Nilton Santos, às 16h. A equipe tocantinense tenta sair do jejum de vitorias na Série D. Até o momento, são 17 derrotas seguidas, 14 d...