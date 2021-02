Marcada para os dias 5, 6 e 7 de março, na Arena Lucigol, em Araguaína, a 2ª etapa do Circuito Tocantinense de Futevôlei teve que ser adiada por conta do crescente número de casos de Covid-19 no Tocantins. A Federação Tocantinense de Futevôlei (FTFV) informou que mesmo com o adiamento a etapa será realizada na cidade de toda forma, mas que uma nova data será marcada.

“Sabemos que uma nova onda de casos de Covid-19 vem crescendo em todo País e no estado do Tocantins não está sendo diferente. Portanto, após conversarmos sobre tal assunto com as autoridades competentes e pensando na segurança de todos os envolvidos, a Federação Tocantinense de Futevôlei decidiu adiar a realização da Segunda Etapa do Circuito Tocantinense de Futevôlei, que seria na cidade de Araguaína nos dias 5, 6 e 7 março. Assim que a situação ficar estável. Divulgaremos nova data para a realização do certame.”, explica a entidade em postagem divulgada nas redes sociais.

Na publicação, A FTFV também afirma que os atletas que já fizeram a inscrição na etapa podem solicitar o reembolso ou deixar a vaga assegurada. Essa será a primeira vez que a cidade recebe uma fase do evento estadual, que tem crescido nos últimos anos e chega a região norte do Tocantins.