Esporte Com acordo encaminhado, Palmeiras espera concluir saída de Dudu nesta terça-feira (07) Time tem conversas avançadas com o Al-Duhail, do Catar, para fechar negociação por empréstimo com opção de compra

O Palmeiras espera concluir nesta terça-feira a operação pela saída do atacante Dudu rumo ao Al-Duhail, do Catar. As negociações avançaram nos últimos dias e a tendência é que a troca final de documentos traduzidos e a apresentação oficial dos valores pretendidos selem a saída do jogador. O camisa 7 deve ser emprestado por um ano ao clube do Oriente Médio, que pagará c...