Esporte Com a pior campanha, Palmas encara equipe com o melhor desempenho na Série D até o momento Tricolor da Capital joga contra o Gama (DF), neste sábado, 23, às 17 horas, no estádio Bezerrão

Com oito derrotas em oito jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série D 2020, o Palmas é dono da pior campanha da competição nacional e entra em campo neste sábado, 24, para encarar o time de melhor desempenho no torneio até o momento. A equipe tocantinense vai enfrentar o Gama (DF), às 17 horas, no estádio Bezerrão, em Gama (DF), em partida válida pela 9ª rodada do campeonato. O Alvive...