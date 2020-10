Esporte Com a pior campanha da Série D 2020, Palmas recebe a Caldense nesta quarta no Nilton Santos Partida válida pela oitava rodada da competição será às 16 horas, com transmissão ao vivo por plataforma online

Sem vencer e sendo a única equipe que ainda não somou pontos no Campeonato Brasileiro da Série D 2020, o Palmas entre em campo nesta quarta-feira, 20, às 16 horas, pela oitava rodada do torneio, para encarar a Caldense, no estádio Nilton Santos, na Capital. Na rodada passada, os dois times se enfrentaram em Poços de Caldas (MG) e o time da casa venceu por 2 a 0. Além de ser...