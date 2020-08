Esporte Com 3 gols em 9 minutos, Atlético-MG vira contra o Corinthians Time mineiro chegou a segunda vitória no campeonato Brasileiro e continua com 100% de aproveitamento

O Atlético-MG venceu o Corinthians por 3 a 2, de virada, na noite desta quarta-feira (12), em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Jô e Araos abriram vantagem para os paulistas no primeiro tempo do jogo ocorrido no Mineirão. Porém, os anfitriões conquistaram a virada em um intervalo de nove minutos na etapa final. Hyoran (duas vezes) e Nathan marcaram p...