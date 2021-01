Esporte Com 2 gols de Tchô, Palmas vence primeiro jogo da Copa Verde O tricolor agora se prepara para enfrentar o Vila Nova (GO), em Goiânia, pelas oitavas de finais da competição. O jogo está previsto para a próxima segunda-feira, 25, às 16 horas

No primeiro jogo da 7° Edição da Copa Verde, o Palmas Futebol e Regatas levou a melhor diante do Real Noroeste (ES) e com dois gols do meia atacante Tchô bateu o rival por 2 a 0, nesta quarta-feira, 20, na Capital. O tricolor agora se prepara para enfrentar o Vila Nova (GO), em Goiânia, pelas oitavas de finais da competição. O jogo está previsto para a próx...