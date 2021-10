Esporte Com 100% de aproveitamento, Brasil visita a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Com 27 pontos e na liderança, equipe de Tite tem oito pontos de vantagem sobre a vice-líder Argentina, que vai enfrentar o Uruguai nesta rodada

O Brasil visita a Colômbia neste domingo (10), às 18h (de Brasília), no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, na cidade de Barranquilla, pela quinta rodada das Eliminatórias para o Mundial do Qatar, já que todos os jogos foram adiados na data inicial. Mesmo com 100% de aproveitamento nas eliminatórias, a equipe de Tite sofre críticas pelo desempenho de seus atleta...