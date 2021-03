O Campeonato Tocantinense 2021 está suspenso por conta de um decreto estadual que proíbe a realização de eventos esportivos até o próximo dia 31 de março. A competição tem jogos atrasados da quarta e da sexta rodada, além de todos os confrontos da sétima rodada da primeira fase. De acordo com a Federação Tocantinense de Futebol (FTF), a competição retorna dia 1º de abril.

O Interporto lidera o torneio até aqui com 12 pontos, seguido por Tocantinópolis (2ª) e Araguacema (3ª) cada um com 10 pontos. O Nova Conquista/Paraíso fecha o G4 com 9 pontos. Sem torcida presente nos estádios, medida de segurança para evitar a transmissão da Covid-19, os times estão sem renda oriunda da venda de ingressos.

Nesse cenário, a FTF e os clubes entraram em acordo para que as despesas das partidas fossem divididas. Antes do começo do torneio, a federação divulgou que iria ajudar os clubes a partir da quarta rodada. “Procurando mediar esforços com os clubes participantes do certame, onde todos sem exceção, bem como a FTF passam por muitas dificuldades vamos apoio a partir da 4ª rodada com as despesas, taxas de arbitragem, delegados e representantes, inclusive a logística desse grupo e de sua alimentação, além dos recolhimentos dos 20% do INSS sobre as taxas de todos membros da equipe de trabalho”, diz parte do comunicado da federação.

Com isso, os clubes bancaram as despesas operacionais das três primeiras rodadas. Segundo os boletins financeiros disponíveis no site da federação e consultados pelo Jornal do Tocantins, nas rodadas iniciais do torneio estadual as equipes gastaram R$ 36.674,70 com taxas de arbitragem, auxiliares, delegados e fiscais.

Essas despesas são pagas pelos clubes que jogam em casa. Nas três primeiras rodadas, Tocantinópolis, Araguacema, Gurupi e Tocantins jogaram duas vezes dentro de seus domínios e por isso pagaram mais que os outros quatro clubes que disputam o torneio (Palmas, Interporto, NC/Paraíso e Capital). No total, o TEC pagou R$ 7.042,80, Araguacema R$ 6.945,60, Tocantins R$ 6.074,40 e Gurupi R$ 5.815,20.

O campeonato tocantinense não tem premiação em dinheiro, segundo o regulamento da competição. Porém o título coloca o time na Copa do Brasil do ano seguinte e a competição nacional garante uma cota por participação de pelo menos R$ 500 mil. Campeão do estadual 2020, o Palmas vai receber R$ 560 mil para disputar a primeira fase da Copa do Brasil 2021.

O Tricolor joga contra o Avaí (SC) e aguarda a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgar uma nova data para o confronto que estava marcara para o último dia 18 em Belo Horizonte (MG), mas não chegou a acontecer por conta de proibições do governo de Minas Gerais para jogos de clubes de outros estados dentro do território mineiro. Em caso de vitória contra os catarinenses, o Palmas recebe mais R$ 675 mil da CBF.

Pagamento de despesas por clubes

Tocantinópolis R$ 7.042,80;

Araguacema R$ 6.945,60;

Tocantins R$ 6.074,40;

Gurupi R$ 5.815,20;

NC Paraíso R$ 3.012,00;

Capital R$ 2.755,20;

Interporto R$ 2.737,50;

Palmas R$ 2.292,00