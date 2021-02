Esporte Clubes podem solicitar presença de público nos jogos do Campeonato Tocantinense 2021 Documento da FTF orienta os times sobre pedidos para liberar torcedores nas arquibancadas

O Campeonato Tocantinense 2021 começa neste sábado, 20, com a partida entre Nova Conquista/Paraíso e Capital FC, às 20h15, no estádio Pereirão, em Paraíso do Tocantins. O jogo poderá contar com presença de público, segundo a última circular divulgada pela Federação Tocantinense de Futebol (FTF) nesta quarta-feira, 18. Por conta da pandemia, a FTF publicou o docu...