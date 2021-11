Esporte Clubes já começam a se movimentar para o retorno do Campeonato Tocantinense Restam seis jogos para encerrar a primeira fase, paralisada no mês de abril

Após a Federação Tocantinense de Futebol (FTF), divulgar a data do retorno do Campeonato Tocantinense da Primeira Divisão, com previsão inicial para o dia 12 de dezembro, alguns clubes já começam a se movimentar nos bastidores. A FTF já havia informado antes da paralisação que este ano em razão da pandemia, não terá rebaixamento nesta edição. O Campeonato Tocantinense f...