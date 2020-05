Esporte Clubes ingleses chegam a um acordo e retornam aos treinamentos Decisão teve o respaldo de jogadores, técnicos, médicos dos clubes e consultores independentes. Atletas dos 20 clubes podem treinar novamente a partir desta terça (19)

Depois de um longo período sem qualquer atividade, os 20 clubes que integram o Campeonato Inglês se reuniram por videoconferência nesta segunda-feira (18) e votaram a favor, de forma unânime, para voltarem aos treinamentos já nesta terça (19), ainda em pequenos grupos, com um conjunto de protocolos médicos para manter os jogadores seguros em meio à pandemia do novo c...