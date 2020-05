Esporte Clubes espanhóis são liberados a fazer treinos em grupo a partir desta segunda Liga disse aos clubes que, na segunda-feira (18), todos os jogadores podem começar a participar de treinos em pequenos grupos, independentemente da fase de isolamento em suas regiões

Apesar de rígidas restrições da quarentena seguirem vigorando em partes da Espanha por causa da pandemia do coronavírus, todos os clubes participantes do campeonato nacional poderão começar a realizar treinos em grupo a partir desta semana. Cidades como Madri e Barcelona não foram autorizadas pelo governo federal a afrouxar as medidas de confinamento, como a maio...