Esporte Clubes apostam na base para a sequência do Campeonato Tocantinense Equipes aproveitam os jovens talentos para reforçar seus elencos

O Campeonato Tocantinense está de volta e os clubes apostam na molecada para complementarem seus elencos. O Estadual Sub-20 serviu de vitrine para parte dessa garotada que agora está tendo a oportunidade de atuar na Primeira Divisão. No caso do Palmas, parte do elenco será aproveitado para a Copa São Paulo, que será realizada em janeiro. A atual formação do Tri...