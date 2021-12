Esporte Clássico entre Palmas e Capital não terá a presença de torcedores Duelo válido pela sexta rodada marcará a retomada do Campeonato Tocantinense

O Palmas comunicou nesta quinta-feira,9, que o duelo contra o Capital no domingo, 12, válido pela sexta rodada do Campeonato Tocantinense da Primeira Divisão, não contará com a presença de público. A partida será realizada no estádio Nilton Santos, às 16 horas. Por meio de nota, o clube informou que “em virtude da nova onda da Covid-19 e com o cancelamento dos ev...