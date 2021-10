Esporte Clássico entre Capital e Palmas termina em 1 a 1 com direito a gol contra Duelo é válido pela segunda rodada do Estadual Sub-20

Capital e Palmas protagonizaram nesta quarta-feira, 13, um dos clássicos da segunda rodada do Estadual Sub-20. O duelo realizado no estádio Nilton Santos terminou em 1 a 1. A primeira grande chance do jogo foi aos quatro minutos, mas o paredão Pablo estava bem atento. Já o Capital teve sua melhor oportunidade da primeira etapa após cruzamento de Nathan aos 18 min...