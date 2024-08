Esporte Circuito Tocantinense de Futevôlei será realizado neste fim de semana em Palmas O torneio ocorrerá em Palmas e terá distribuição de R$ 19 mil em premiações

A 3ª etapa do Circuito Tocantinense de Futevôlei ocorre neste fim de semana, de sexta feira (23) a domingo (25), na Arena Moreira Sports, em Palmas. Este é o principal evento da modalidade no estado e reunirá atletas de Araguaína, Gurupi, Colinas, Miracema, Paraíso e Porto Nacional, além de competidores da Bahia, Goiás, Maranhão e do Distrito Federal. &...