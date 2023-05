Entre os dias 16 e 18 de junho, mais uma etapa do Circuito Tocantinense de Futevôlei será realizada, desta vez em Araguaína, na arena The Champions. A competição terá a participação de atletas de outros estados como Bahia, Pará, Maranhão e Brasília.

De acordo com o presidente da Federação Tocantinense de Futevôlei, Leonel Nogueira, a expectativa é de que 200 atletas participem do campeonato nesta terceira etapa do estadual. “Teremos a maior premiação do circuito, somando R$ 13 mil no total”, afirmou.

A competição terá nove categorias: Iniciante, Misto, Feminino, Sub-15, Master, Série C, Série B, Série A com B e Série A. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas até às vésperas do torneio, no dia 15 de junho, no valor de R$ 220.