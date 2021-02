Nos dias 5, 6 e 7 de março, a Arena Lucigol, em Araguaína, irá receber a segunda etapa do Circuito Tocantinense de Futevôlei 2021. Será a primeira vez que a cidade recebe uma fase do evento estadual, que tem crescido nos últimos anos e chega a região norte do Tocantins. As inscrições estão abertas até o dia 2 de março e serão seis categorias em disputa: Misto, Master, Iniciante, Série C, Série B e Séries A com B.

“É um novo desafio para gente. Não vai ser fácil, mas estamos confiantes em mais um grande evento”, ressalta o presidente da Federação Tocantinense de Futevôlei (FTFV), Leonel Augusto, que tem buscado expandir o evento que está na sua terceira edição. Em 2019 e 2020, todas as etapas foram realizadas em Palmas, neste ano, além de Araguaína, a expectativa é que Porto Nacional, Gurupi, Dianópolis e Miracema recebam etapas da competição.

A programação em Araguaína segue com as categorias Misto e Master disputadas na sexta-feira, 5. No sábado, 6, os jogos serão nas categorias Série C e Séries A com B no sábado, 6. NO domingo, 7, as categorias Iniciante e Série B fecham a etapa do circuito.

Copa Tocantins

O presidente da FTFV também comentou sobre a disputada de um torneio paralelo para aumentar a visibilidade do futevôlei no Estado. Segundo Leonel Augusto, a ideia é criar a Copa Tocantins de Futevôlei, um torneio menor e que será realizado em cidades com menor estrutura.

Futevôlei

A modalidade, que é disputada em uma quadra de areia com 9 metros de largura e 18 de comprimento, lembra o vôlei, porém o toque na bola tanto com as mãos, quanto com os braços é proibida. A rede que divide o espaço tem 2,2 metros de altura. Os times podem ser formados por dois, três ou quatro jogadores, isso depende de cada competição