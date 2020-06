Esporte Circuito mundial de rugby é encerrado precocemente por conta da pandemia Nova Zelândia é declarada campeã e seleção brasileira segue na elite ano que vem

A temporada 2019/2020 do circuito mundial de rugby sevens foi encerrada precocemente nesta terça-feira (30), pela World Rugby (WR), entidade máxima da modalidade, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19). Em nota oficial, a WR declarou campeãs as seleções masculina e feminina de rugby sevens da Nova Zelândia. De acordo com a nota, não haverá rebaixamentos n...