Há nove dias do final da primeira fase do Campeonato Estadual de Futebol Profissional da 1ª Divisão, times aproveitaram para fazer novas contratações esta semana.

Conforme publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 13 atletas de cinco clubes tocantinenses foram contratados e já estão liberados para os jogos.

Tocantins x Capital

Na sexta e penúltima rodada da fase atual, o Tocantins enfrenta o Capital neste sábado, 4, no Castanheirão, em Miracema, às 16h. Ambos os times contrataram novos atletas para a disputa por um lugar na semifinal.

A equipe que representa a cidade de Palmas na competição, o Capital, teve cinco nomes de novos jogadores divulgados no BID, entre eles está o zagueiro Clauilliam Kelves, mais conhecido como Clau. Também novo no elenco, o meia Kariri, de 35 anos, fará parte da equipe. O Rubro Negro Tocantinense terá um novo goleiro, o Jhonathe Itallo, o Careca. Para finalizar as novas contratações, Luiz Felipe, meia, e Juninho Voz, atacante, completam o time.

Já no Tocantins, quatro novos nomes foram divulgados: Felipe Boró, meia de 21 anos; Hrandryo Guimarães, o Monte Alegre, atacante; João Vitor Grilo, de 22 anos e zagueiro; Phedro Lucas, ex-jogador sub-20 do Palmas, também meia.

União x Gurupi

Na segunda disputa deste sábado, às 18h30, no Mirandão, em Araguaína, o União enfrentará o Gurupi, mas apenas o time araguainense teve uma nova contratação esta semana, que é a do atacante Marquinho Bala, de 27 anos.

Tocantinópolis x Bela Vista

Neste domingo,5, o atual bicampeão do Estadual, o Tocantinópolis (TEC), jogará com um novo goleiro relacionado, o Yan Silva. O Verdão do Norte enfrentará o Bela Vista, que também tem novas contratações: Diogo da Silva, atacante de 30 anos e Murilo Brisida, também atacante.

Desistente

O Interporto, que iria jogar com o Palmas, pode descansar neste fim de semana por conta da desistência do clube adversário. A equipe irá pontuar três pontos na tabela, além de gols no saldo.