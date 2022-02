Esporte Cinco jogos serão realizados neste fim de semana pela 30ª edição do Tocantinense Rodada contará com os duelos entre Palmas x Tocantinópolis; Tocantins x Capital; Bela Vista x Interporto; Gurupi x Araguacema; e fechando a rodada, NC Paraíso x União

Quatro jogos estão previstos para este sábado,5, e mais um duelo complementa a terceira rodada, no domingo,6, pelo Campeonato Tocantinense. Todos os jogos serão realizados às 16 horas. Palmas e Tocantinópolis se enfrentam neste sábado, no estádio Nilton Santos, na capital. As duas equipes ainda não venceram na competição e estão na mesma situação: cada uma co...