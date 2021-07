Máquinas e funcionários da Agência Tocantinense de Obras (Ageto) estão desde a segunda-feira, 26, com os trabalhos iniciais de demarcação da ciclovia à margem da TO-020, que liga Palmas a Aparecida do Rio Negro.

A pista está sendo aberta na faixa de domínio da direita, da rodovia, não terá cobertura de asfalto, e terá no total 9 km e ligará a capital, na altura da quadra ASR-SE 75 (712 Sul) até o Posto Machado. Nesta altura da rodovia, existe uma antiga estrada vicinal que corta a zona rural da cidade, passando ao lado de uma antiga pedreira dos primórdios da capital, e que faz ligação com a TO-020 à TO-030, entre Taquaralto e o distrito turístico.

O JTo acompanhou a visita do vice-presidente Federação Tocantinense de Triathlon (FTTri) Sérgio Henrique, praticante do cicloturismo e mountain biker, na tarde desta terça-feira. Ele destacou a segurança que a via off road proporcionará.

“Esta ciclovia que está sendo feita pelo governo do Estado chega num momento crucial para nós ciclistas, que adoramos pedalar por esses pés de serra, subir pra Taquaruçu, e a gente ter um espaço fora da pista sem ter de disputar espaço com caminhões vai nos trazer segurança”.

Engenheiro civil e responsável por fiscalização de obras da agência, o também ciclista Domingos Aguiar acompanha os trabalhos, previstos para serem concluídos em meados de agosto. “A via terá 4 metros de largura, vai manter o relevo natural, com aterros nos locais de entrada para chácaras, e também terá um tratamento do solo, com rolo, para oferecer qualidade de uma trilha de MTB”, disse ao JTO.

Segundo o engenheiro, os serviços estão mantendo as árvores que podem trazer sombra para minimizar danos ao meio ambiente. “Há trechos sombreados, então, quem tiver voltando do distrito, mesmo se for sob o sol, terá pontos de sombra”.

.