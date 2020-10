Adeptos de mountain bike do Tocantins que praticam o Enduro se enfrentarão no domingo, 1ª de novembro, vão encarar pilotos de Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais na primeira edição da Cerrado Enduro Cup. São 60 pilotos inscritos na prova que começa próximo ao Mirante do Limpão, a partir das 7 horas de domingo. A organização é da Cerrado Flow, uma equipe palmense que, segundo Matheus Koche, um dos líderes do grupo, tem “como intenção divulgar o que acontece no mundo das bikes em Palmas” e tem construído trilhas para enduro na região do Limpão.

No Enduro, as bicicletas são especiais com mais de uma suspensão para absorver impactos de saltos em rapaz e é a modalidade mais próxima do Downhill (só descidas com rampas e obstáculos naturais).

“O enduro, diferente do downhill, possuí trechos de deslocamento que são as subidas, que apesar de não contarem tempo, fazem parte da prova”, explica, Koche, que repassou o vídeo abaixo, com demonstração da modalidade.

A Cerrado Enduro Cup

A disputa será em 7 categorias Elite, Sub-30, Master A, B e C. Também haverá as inéditas categorias Feminina e-bike. Nesta última, os pilotos disputam com bikes elétricas (um motor que ajuda a girar os pedais), conhecidas no jargão ciclístico de Palmas como “eletrinhas”. Os três primeiros de cada categoria ganham troféu e um prêmio em dinheiro.

A prova tem o apoio da marca brasileira de bicicletas Sense. A empresa, uma das que mais apoia o mountain baike no Brasil vem acompanhar a prova para avaliar a realização de uma etapa da prova nacional Sense Enduro Cup na capital em 2021.

De acordo com Koche, a prova será disputada em 5 segmentos de descidas, pela ordem de disputa: a Peppa Pig, a For Fun, a Outubro Rosa, a Penhasco e a Cascavel.

Esta última há um vídeo na conta da equipe, no Instagram, que dá uma ideia do local.

“Para aqueles que queiram prestigiar o evento, o Cerrado Flow estará disponibilizando dois voluntários responsáveis pela torcida. Para isso, basta acompanhar o Instagram ou estar no Limpão às 6h45 do domingo, 1º de novembro”, explica o piloto.

Lista de Largada

ELITE

Frederico C. Vieira Marllus Targino Ferreira Macedo José Batista Machado Neto Diego Fortunato Abner Cardoso marinho

SUB-30

Matheus Dalla Costa Koche Diogo Souza Curi Mateus Loureiro Rodrigues Rafael Curtis da Silva Santos Vitor Pedrosa Bicalho Francisco Moreira Teatini Eder Vilela Dias Maicon Douglas Pereira Dias Mateus de Lima Oliveira Mateus Coelho Muniz Robson Araújo Rodrigues José Ronaldo Fleury curado Júnior Allan Guilherme Prado Deywer lucas evangelista martins Renato Silva Reis Lucas Branquinho Arthur Da C. Santos

MASTER A

Raphael Paiva de Almeida Palloan Cardoso Goncalves João Paulo Martins da Silva Ronam Andrade Medrado Murillo Gonçalves Braga Felipe Guilherme Prado Emerson Batista Gonçalves Paulo henrique da costa vieira Givago Fernandes temponi Túlio Almeida Guimarães Lucas Alves Melo Martinelle Miranda Henrique Souza de Deus

MASTER B

Victor Hugo Damasio do Carmo Frederico Bonatto Douglas Arthur Rocha da Silva Ryhan Nobre Guimarães Gustavo Bonatto Diogo Dionizio Wilson Diego Gouvea Ferreira de Macedo Artur Vilchez Joziel Alves da Silva Vinicius Freitas Damasceno Sandro da silva rios

MASTER C

Silvio Marcos Pereira Júnior Jeferson José de Souza Ricardo Vaz de Carvalho alanaege Vieira Rosa Lucas de Figueiredo Moreira Geovano Gonçalves de Oliveira Kassio Oliveira Silva Weimar Pettengill

E-BIKE

Juliano Favilla Costa Carlos Henrique R Gilberti Diego Honorio

FEMININO

Helen Valentinne Miranda Barbosa Mariana Luylla Queiroz de Miranda Enoara Ivia Monteiro Oliveira Mascarenhas Brenda Vitória de Sousa Meneses Paulla Lustosa Nogueira

;