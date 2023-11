Disputado no domingo, 5, o 1º Bikefresa MTB de Cross Country Maratona (XCM) em Confresa (MT) teve um tocantinense entre os vencedores: Junio Cesar, o Cowboy.

Líder da Master B, Junio largou quatro minutos depois da categoria Elite, mas fechou a prova de 65 km em 2:11:09, a milésimos do vencedor da elite, o paraense Vitor Firmino, de Xinguara (PA), com o tempo de 2:10:55. O vice-campeão da elite foi Jeff Souza, também de Xinguara, com 2:10:56 e o terceiro, Leandro Holandi, com 2:12:19. Também piloto de ciclismo de estrada, Junio se tornou campeão brasileiro em prova disputada na capital no dia 14 de outubro.

Com sete km de prova, Cowboy quebrou o pelotão e seguiu com apenas um perseguidor. Mais 5 km, Junio Cesar descolou do perseguidor e seguiu escapado até o final da prova. Ele deixou para trás as categorias que largaram 4 minutos à frente, como master A, elite feminina.

“Só tenho de agradecer a Deus pelo resultado, minha família pelo apoio de sempre os parceiros que estão acreditando no meu potencial, Suporte Agricola, dra Thais Carreira e Elite Bike Shop”, comemorou o ciclista.

Na categoria do Cowboy, Wellington Silva, ficou com o bronze, a 3 minutos do líder, ao superar Thalles Germano no Sprint. O também palmense Sanzio Bandeira chegou na 7ª posição da master B, com o tempo de 2:30:57.

A prova teve a participação de outros tocantinenses, inclusive um pódio na master A. Emmanuel Carvalho, de Palmas, chegou na quarta colocação com 2:15:05, a um minuto do líder, Vanderson Morais, de Rio Maria (PA). O piloto vencedor fechou a prova em 2:14:06.

Na turismo, categoria disputada em circuito de apenas 37,5km, o tocantinense de Sandolândia Nilvan Lemes chegou em 15º com o tempo de 1:54:15.