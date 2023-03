Praticante de ciclismo há aproximadamente 10 anos, Evandro Amaral representará o Tocantins na 20ª Volta de Goiás, entre os dias 15 e 19 de março, na cidade sede Caldas Novas (GO).O atleta fará parte de uma equipe de Serrana (SP), na categoria elite sub-30.

Bicampeão Estadual nas categorias sub-23 e na elite do ciclismo de estrada masculino do Tocantins, Evandro segue uma rotina de treinos no período de preparação para campeonatos. “Minha rotina é fechada em treinos 2 vezes ao dia, seis vezes por semana. Meu principal objetivo é representar o estado da melhor maneira possível dentro das minhas condições atuais”, completa o ciclista.

Após a participação na prova do estado vizinho, o atleta já tem competições para marcar presença. “Meu próximo objetivo será o campeonato estadual MTB XCO e logo na sequência o Campeonato Brasileiro que será disputado aqui em Palmas”, finaliza.

Para Evandro, o maior desafio vai ser completar as 5 etapas da competição, uma vez que será sua primeira experiência nessa situação.

O evento terá como cidade sede Caldas Novas (GO), e percorrerá Ipameri, Marzagão, Água Limpa, Morrinhos e Rio Quente. A prova será realizada em seis etapas, confira a programação abaixo:

Dia 14/03 – Chegada das equipes em Caldas Novas;

Dia 14/03 – 17h – Apresentação das equipes e entrega de kit com regulamento;

Dia 15/03 – 8h30 – 1ª Etapa: Caldas Novas / Morrinhos / Caldas Novas – 120 km;

Dia 16/03 – 8h30 – 2ª etapa: Caldas Novas / Ipameri / Caldas Novas – 140 km;

Dia 17/03 – 8h30 – 3ª etapa: Caldas Novas / Marzagão / Água Limpa / Caldas Novas – 152 km;

Dia 18/03 – 08h30 – 4ª etapa: Caldas Novas / Volta na serra / Rio Quente / Caldas Novas 88 km;

Dia 18/03 – 14h – 5ª Sub-etapa: Contra relógio individual estrada de FURNAS – 15 km;

Dia 19/03 – 10h – 6ª etapa: Circuito dentro da cidade de Caldas Novas – 1:30 horas + 3 Voltas.