Redação Jornal do Tocantins

O atleta tocantinense Otávio Queiroz de Souza, de 17 anos, está entre os convocados para representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano MTB XCO, conforme divulgou a Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), por meio do Departamento do Alto Rendimento, nesta sexta-feira, 24.

O campeonato é dividido nas categorias Elite, Sub23 e Junior. Esta última é a do ciclista Otávio Queiroz, que vai disputar as provas na cidade de Congonhas, em Minas Gerais (MG), entre os dias 26 e 30 de abril deste ano.

Otávio Queiroz encerrou o ano de 2022 na terceira posição do ranking nacional da Confederação Brasileira, na categoria Júnior. A lista do Cross Country Olímpico (XCO) pode ser acessada no site da CBC.

Relação dos convocados:

Elite feminino

Raiza Goulão Henrique

Hercilia Najara Ferreira de Souza

Karen Fernandes Olimpio

Elite masculino

Henrique da Silva Avancini

José Gabriel Marques de Almeida

Sub 23 feminino

Giuliana Salvini Morgen

Sub 23 masculino

Alex Junior Malacarne

Gustavo Xavier de Oliveira Pereira

Junior feminino

Gabriela Pereira Ferolla

Junior masculino

Otavio Queiroz de Souza

Comissão Técnica

Fernando Fermino – Chefe de Equipe

Carlos Eduardo Polazzo Machado – Treinador