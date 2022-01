Há 14 anos cortando o país de bicicleta, o ciclista autônomo de Humaitá (AM) Valdeni Pinheiro Alves, 43, estará de volta a Palmas, na próxima quinta-feira, 20 de janeiro.

Em sua outra passagem pela capital, em 2019, ele buscava quebrar seu próprio recorde de tempo ao percorrer todas as capitais do país. Em 2017, em uma de suas travessias pelo país, estabeleceu o recorde da volta mais rápida de bicicleta pelas 27 capitais brasileiras, conquistado ao percorrer 21 mil km em 226 dias.

Por conta da pandemia, ele não fez o percurso em 2020. O atual trajeto começou no dia 1º de outubro do ano e percorreu 16.722,6 km distribuídos em 261 pedaladas que totalizaram 1.163h sobre o selim. Neste ano, já soma 1.258,2 km em 95h 22min sobre a bicicleta.

Mas o desafio agora tem uma pegada social: em cada capital onde se hospeda na travessia, promove um “Pedal Solidário de 24 horas” em troca de donativos para instituições.

“São 24 horas pedalando, horas marcadas no Strava (aplicativo esportivo que agrega estatísticas de atividades esportivas) enquanto recebo doações de comida e dinheiro para repassar para instituições sociais”, explica. O tempo é parado automaticamente no aplicativo caso ele precise ir ao banheiro ou pare para se alimentar.

Ele já realizou o pedal em Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Cuiabá (MT), Goiânia (GO) e Brasília (DF). Esta última, virou reportagem do G1. “Em algumas cidades, que não são capitais, eu faço uma versão do Pedal Solidário de 12 horas, porque o objetivo mesmo é ajudar quem passa necessidade”, afirma.

Neste domingo, ele pernoita em Silvanópolis (TO) e tem previsão de chegada em Palmas na terça-feira, 18, onde descansará por um dia antes do “Pedal Solidário de 24 horas”, na quinta-feira, 20, com início nas primeiras horas da manhã.