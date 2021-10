O ciclista, estudante e empresário, de Dianópolis, região sudeste do Tocantins, Leonardo Mokfa, de 24 anos, capotou uma caminhonete na madrugada e acabou morrendo. Ele estava sozinho no veículo. Segundo informações de familiares, o acidente teria ocorrido por volta das 2 horas da manhã, próximo à cidade de Almas, mas o corpo só teria sido encontrado às 5 horas por um morador, que procurou ajuda e buscou contato com a polícia da região. O atleta era presidente da Associação de Ciclismo de Dianópolis.

Leonardo atualmente fazia parte da equipe de ciclismo B2 e era conhecido por realizar ações esportivas na cidade. Ele fez parte de equipes da capital, como Palmas Cycling Team e Spaguet, antes de migrar para a equipe dianopolina. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Porto Nacional. O velório será realizado em Dianópolis.

Nota de pesar da Federação Tocantinense de Ciclismo

É com muita tristeza que recebo a notícia do falecimento do nosso amigo e atleta Leonardo Mokfa, vítima de um acidente de carro. Leonardo, jovem da cidade de Dianópolis, um atleta guerreiro, humilde, dono de um coração gigante que deixou seu legado de humildade e amor ao próximo. Aos pais, Evandro Mokfa e Jaqueline Mokfa e demais familiares, amigos e toda a população de Dianópolis -TO deixo meu fraterno abraço, presto minhas sinceras condolências e rogo a Deus que os conforte nesse momento de dor e tristeza.

Diogo Freitas - Federação Tocantinense de Ciclismo