O ciclista palmense Junio Cesar, o "Cowboy" garantiu o bronze no Campeonato Brasileiro de Mountain Bike Marathon (MTB-XCM) disputado no domingo, 11, em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. Diferente do Cross Country (MTB-XCO) a prova de maratona não é disputada em circuito, mas em estradas e trilhas e é considerada uma das mais atrativas e disputadas do circuito de Mountain Bike. Junior Cesar conquistou o pódio na categoria master B2 (45 a 49 anos) em um circuito de 107 km.

"Eu agradeço a minha família que sempre tem me apoiado, não é fácil ser família de um atleta que acorda de manhã pra estar brigando todo dia com a estrada, treinando, se dedicando para estar pronto para as competições e agradecer aos parceiros suporte agrícola, o Jean, o Giovan que sempre apoia os atletas aqui da capital e dá a oportunidade de participar de um campeonato brasileiro, o primeiro aqui da região Norte do país", comemora Junior Cesar, um dos recordistas em títulos tocantinense em diversas modalidades, como mountain bike e road (de estrada).

"Disputado sob muito sol, muito atletas desistiram no meio da competição, mas por honra e glória do Senhor ainda me consegui colocar entre os melhores e checar na terceira posição, só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade, aos companheiros e os patrocinadores", completa.

Na sub-30, Maicon Douglas chegou em quinto lugar e Evandro Amaral fez top 10 ao chegar na nona posição. Maicon Douglas cruzou a linha com 3:52'04 a dez segundos do líder, o goiano Denis Alves. Amaral chegou a 14'03 do vencedor.

“Finalizei na nona colocação categoria sub-30. Estou muito feliz e grato por Deus ter me dado forças para andar firme neste nível. Um dia memorável para mim. Obrigado a todos os meus alunos que direto e indiretamente fazem parte desse resultado”, comemorou Evandro Amaral, em sua conta nas redes sociais.

Títulos da elite

Na disputa pela camisa de campeão da elite do MTB-XCM brasileiro, Nicolas Machado (Audax), o "Ben 10", conquistou o ouro em Canaã dos Carajás na masculina. Nicolas já havia conquistado dois bronzes no brasileiro de Cross Country - XCO e MTB-XCC, ambos vencidos por Henrique Avancini, em julho, e o ouro no XCE (MTB-Eliminator) no mesmo mês.

“Como eu sonhei com este dia, como eu trabalhei duro para este dia chegar, me sinto extremamente realizando com este título, não tenho palavras para agradecer a todos que estiveram comigo em todos os momentos, simplesmente obrigado”, disse, em suas redes sociais.

Na disputa feminina, o título ficou com Isabella Lacerda (Scott). Também campeã brasileira XCO, Lacerda conquistou a camisa de campeã brasileira XCM por duas vezes. “Obrigada por tudo! Canaã dos Carajás estará gravado para sempre na minha história. Uma honra para mim ser campeã brasileira aqui”, postou em suas redes.