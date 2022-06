Entre os ciclistas que subiram ao pódio da segunda etapa da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike (CIMTB), disputada entre sexta e domingo, em Araxá (MG), o tocantinense Maicon Douglas, 25 anos, garantiu sua primeira medalha de campeão da prova na categoria sub-30.

O prêmio saiu na disputa do Cross Country Olímpico (XCO) do mesmo circuito das duas principais disputas da prova, das super elites feminina e masculina, nas quais Raiza Goulão e Henrique Avancini se sagraram campões.

Com 25 anos, Maicon Douglas é piloto do Mountain Bike há 9 anos e esta é sua segunda participação na CIMTB . A primeira ocorreu em 2019.

“A CIMTB é a prova mais importante do país na modalidade XCO, disputada em circuito muito técnico, e minha vitória me faz sentir que estou entre os melhores do país, na minha categoria. É um sonho realizado, há muito tempo eu venho me preparando para essa prova e entreguei um bom resultado, foi um bom dia, uma boa batalha, nível altíssimo, e fico muito feliz em conseguir levar esta medalha para o Tocantins”, disse o campeão, por telefone, durante retorno de Minas para o Tocantins.

Maicon Douglas fechou as quatro voltas do circuito em 1h05min. Gustavo Vilela chegou em segundo a 35segundos e Jefferson Batista (Lemos Ramos Team) fez o terceiro a 1min37seg entre os 22 que concluíram a prova. Com o resultado, o tocantinense assumiu a vice-liderança da prova, disputada em quatro etapas. O líder é Vilela.

A primeira etapa ocorreu em Petrópolis (RJ) ao mesmo tempo de uma etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike. As próximas etapas da CIMTB serão de 5 a 7 de agosto, no Parque Municipal do Itaim, em Taubaté (SP) e a final de 23 a 25 de setembro, no Parque Ecológico da Cachoeira, em Congonhas (MG).