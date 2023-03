O jogo de ida válido pela semifinal do Campeonato Tocantinense de Futebol Profissional da 1ª Divisão, precisou ser adiado devido às condições do estádio Castanheirão, que teve diversos pontos do gramado alagados pelas chuvas que foram registradas na região.

A decisão pelo adiamento da partida consta em na circular nº 15/2023 da Federação Tocantinense de Futebol (FTF), divulgada neste domingo, 19, horas antes da partida.

“Fundamentado em informações da delegada da partida, afirmando que o Estádio Castanheirão não tem as mínimas condições de jogo, informamos que o jogo de ida da fase semifinal do Tocantins da 1ª divisão 2023, Tocantins x Tocantinópolis, previsto para esta data, fica adiado para amanhã, dia 20 de março de 2023 (segunda-feira), no mesmo horário e local”, cita o comunicado.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o impacto causado pelas chuvas em diversos pontos do gramado. Um alerta de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), inclui todo o Tocantins na área de abrangência e tem grau de severidade classificado como “perigo”.

O alerta aponta possibilidade de chuvas de até 100 milímetros por dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h. O instituto aponta ainda que há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas e o alerta é válido até as 10h da segunda-feira, 20, nova data da partida, conforme adiamento.