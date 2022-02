Esporte Chelsea tem dificuldades, mas bate Al Hilal e decide Mundial contra o Palmeiras Na decisão, a equipe inglesa vai enfrentar o Palmeiras, em um duelo em que ambos estarão em busca do inédito título

Quase dez anos após disputar o Mundial de Clubes pela primeira vez, o Chelsea confirmou nesta quarta-feira (9) seu favoritismo diante do Al Hilal, venceu a equipe saudita por 1 a 0 e avançou novamente à final do torneio, como ocorreu em 2012. Não foi um jogo fácil, com pressão do campeão asiático no segundo tempo. Na decisão, a equipe inglesa vai enfrentar o Palm...