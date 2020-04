Esporte Chelsea anuncia que fornecerá 78 mil refeições para profissionais da saúde A intenção do clube londrino é que essa doação ajude os funcionários que trabalham durante longas horas fora de casa em cinco hospitais

Disposto a ajudar em um momento no qual o Reino Unido vê aumentar a cada dia o número de pessoas infectadas e de mortes em decorrência do novo coronavírus, o Chelsea anunciou nesta quinta-feira uma ajuda aos profissionais da saúde britânicos. A diretoria do clube de Londres vai fornecer 78.000 refeições para funcionários do Sistema Nacional de Saúde (NHS, na sigla em i...