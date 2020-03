Esporte Chefe da Ferrari diz que equipes da Fórmula 1 estudam "supertemporada" até 2021 Ideia é que temporada vá até janeiro de 2021 e tenha dois GPS de dois dias. Fórmula 1 teve de alterar completamente o calendário da temporada de 2020. As oito primeiras corridas foram canceladas ou adiadas

As equipes da Fórmula 1 estão abertas à ideia de realizar uma "supertemporada", que iria até janeiro de 2021 e teria dois GPS de dois dias, revelou neste sábado o chefe da Ferrari, Mattia Binotto. A pandemia do novo coronavírus obrigou a Fórmula 1 a alterar completamente o calendário da temporada de 2020, com as oito primeiras corridas sendo canceladas ou adiadas....