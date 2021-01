Esporte Chapecoense afirma que entende a dor que o Palmas passa neste momento Em razão da tragédia, jogo que ocorreria entre Interporto X Tocantinópolis, neste domingo, 24, foi adiado para segunda-feira, 25

O Chapecoense lamentou a morte do presidente do Palmas Regatas, Lucas Meira, e quatro jogadores do time ocorrida na manhã deste domingo, 24, em Luzimangues. Em seu site oficial, Chapecoense afirma que sabe como é este momento de dor. “Infelizmente, sabemos como é este momento de dor insuperável por perdas irreparáveis e gostaríamos que nenhuma outra agrem...