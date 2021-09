Esporte Champions Fight define campeões em Palmas Campeonato interestadual reuniu seis lutas de MMA, uma de muay thai e outra de boxe

Após oito combates, foram definidos os campeões da primeira edição do Champions Fight. O evento de artes marciais reuniu em Palmas, lutadores de três estados. Além do Tocantins, estiveram presentes, atletas do Pará (Redenção e Belém) e da Bahia (Luiz Eduardo Magalhães). No duelo entre tocantinenses, o lutador Pitbull venceu o atleta Mazinho, em disputa de muay thai. J...