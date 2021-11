Esporte Cerrado Enduro Cup reunirá mais de 80 pilotos neste final de semana Neste sábado, a largada será em frente a Ageto, já no domingo, inicia no Clube de Tiro Esportivo e Caça de Palmas

Vai rolar neste sábado e domingo, em Palmas, a etapa final do Cerrado Enduro Cup. Além dos atletas do Tocantins, a competição reunirá competidores de Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO) e do Distrito Federal. Os cinco primeiros colocados de cada categoria serão premiados com troféus. A competição reunirá 83 pilotos em nove categorias. O evento finaliza o cale...