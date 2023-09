Cerca de 1,2 mil esportistas indígenas de seis etnias do Tocantins e Mato Grosso (MT) participam do I Jogos Indígenas da Ilha do Bananal, realizado de quinta-feira, 7, até neste sábado, 9, na aldeia Canuanã, no município de Formoso do Araguaia, sudoeste do estado.

O evento reúne esportistas de diversas modalidades como arco e flecha, luta corporal, atletismo, futebol e cabo de guerra.

Conforme divulgado, participam dos jogos, indígenas das etnias Javaé, Karajá, Krahô, Krahô Kanela, Tapirapé e Xerente. Além disso, as mulheres participam nas modalidades futebol feminino, cabo de guerra e atletismo.

A organização do evento prevê um público de cerca de 5 mil pessoas assistindo aos jogos e participando das festividades, que contam com apresentações culturais e shows regionais.

Os realizadores do evento são o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria dos Povos Originários e Tradicionais (Sepot), a Prefeitura de Formoso do Araguaia, por meio da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Assuntos Indígena.