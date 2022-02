Esporte Centroavante Luiz Fernando marca o seu 1º gol como profissional Atleta de 20 anos, ajudou o Palmas a arrancar um empate, mesmo com vários desfalques por Covid-19 e outros no Departamento Médico

Luiz Fernando, um dos destaques das categorias de base do Palmas, anotou o seu primeiro gol como atleta profissional no duelo contra o NC Paraíso, realizado no estádio Nilton Santos. Ainda no primeiro tempo, o centroavante recebeu a bola, carregou e tirou do goleiro, mandando para o fundo da rede adversária, aos 34 minutos. “É uma emoção muito grande marcar o prim...