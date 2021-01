Esporte Ceni se reúne com elenco, e Flamengo vê atletas 'mordidos' após protestos Embora técnico e a cúpula de futebol sigam o trabalho, há tensão pelos corredores do Ninho

Não há mais muito a se falar sobre os três jogos seguidos sem vitórias no Campeonato Brasileiro e as chances cada vez menores de título, mas o Flamengo ainda aposta na conversa para aparar as arestas e retomar o caminho dos bons resultados. Logo após os jogadores terem uma reunião com o presidente Rodolfo Landim, o vice de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spinde...