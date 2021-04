Esporte CBN Tocantins Esportes completa 10 anos Jornalista Reinaldo Cisterna comanda o programa que vai ao ar de segunda a sábado e destaca os principais fatos do esporte tocantinense

O programa CBN Tocantins Esportes completou 10 anos no último dia 31 de março. Com uma programação direcionada aos destaques do esporte tocantinense, o programa vai ao ar de segunda a sábado, das 11h30 às 12 horas, no sábado o tempo de duração aumenta, das 11 às 12 horas. O programa comandado pelo jornalista Reinaldo Cisterna desde 31 de março de 201...