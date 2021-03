Esporte CBF suspende partida entre Palmas e Avaí pela Copa do Brasil que seria disputada em Belo Horizonte Na terça-feira, 16, o governo de Minas Gerais já tinha anunciado que não iria receber partidas de times de outros estados; confronto estava marcado para esta quinta-feira, 18, na Arena Independência

No início da noite desta quarta-feira, 17, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que a partida entre Palmas e Avaí (SC), pela primeira fase da Copa do Brasil 2021, estava suspensa. Os dois times se enfrentariam nesta quinta-feira, 18, às 15h30, no estádio Independência, mas as partidas de times de fora de Minas Gerais foram proibidas pelo Governo estadual. A...