Esporte CBF publica tabela detalhada da 2ª fase da Copa do Brasil; TEC tem desafio na próxima semana Diretoria de Competições da entidade nacional definiu dias, locais e horários dos próximos confrontos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou a tabela detalhada da segunda fase da competição mais democrática do país, a Copa Intelbras do Brasil 2022. O time do Bico do Papagaio conquistou um feito histórico ao garantir a classificação para a próxima etapa. O único gol anotado na partida contra o Náutico (PE) veio dos pés de Raí.Agora o Verdão do Norte recebe o...