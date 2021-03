Esporte CBF marca Palmas e Avaí pela Copa do Brasil para a próxima quinta-feira no Paraná Times se enfrentam às 15h30 no estádio Municipal Arnaldo Busato, em Cascavel (PR)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira, 22, a definição de data, local e horário do jogo entre Palmas e Avaí (SC) pela primeira fase da Copa do Brasil 2021. O jogo na próxima quinta-feira, 25, no estádio Municipal Arnaldo Busato, em Cascavel (PR). Na última quarta-feira, 17, a CBF tinha suspendido a partida entre Palmas e Avaí (SC), ...