Esporte CBF faz entrega simbólica de ambulância nesta sexta, 15, ao HGP, durante partida do Brasileirão As entregas são simbólicas e estão sendo realizadas em jogos do Brasileirão Assaí; a iniciativa faz parte de um agradecimento do futebol brasileiro aos hospitais

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) entregou, ontem, uma ambulância para o Hospital Geral de Palmas (HGP) no jogo Palmeiras x Grêmio, pelo Brasileirão Assaí 2020. O veículo faz parte do projeto Craques da Saúde, da CBF, que está doando 27 ambulâncias a unidades públicas de saúde em todos estados, com o maior índice de pacientes recuperados da Covid-19. As entreg...