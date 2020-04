Esporte CBF divulga pacote financeiro de R$ 19 milhões aos clubes e medida para ajudar equipes tocantinenses Por conta da paralisação do futebol nacional, devido a pandemia do novo coronavírus, a entidade vai destinar os recursos financeiros aos times femininos e aos clubes das séries C e D

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira, 6, que vai doar R$ 19 milhões para a base da pirâmide do futebol brasileiro em função das dificuldades causadas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Segundo a entidade, os clubes que disputam as séries C e D do Campeonato Brasileiro vão receber um auxílio financeiro direto no valor equivalente a...