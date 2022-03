Esporte CBF divulga datas e horários de 13 jogos; Tocantinópolis enfrenta o Cascavel no dia 16 Equipe do Bico do Papagaio carimbou a vaga para a segunda fase após vencer em casa o Náutico (PE), por um placar de 1 a 0

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta quarta-feira, 9, as datas e horários de mais 13 jogos da segunda fase da Copa Intelbras do Brasil. Os confrontos serão realizados entre terça e quinta-feira da próxima semana. O representante tocantinense na competição, o Tocantinópolis recebe o Cascavel (PR), às 20h30, no estádio Ribeirão. A segund...