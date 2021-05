Esporte CBF divulga datas dos jogos do Tocantinópolis na fase preliminar do Campeonato Brasileiro da Série D Time tocantinense encara o Picos (PI) nos dias 26 e 30 de maio

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou nesta segunda-feira, 3, as datas dos jogos do Tocantinópolis pela fase preliminar do Campeonato Brasileiro da Série D. O time tocantinense encara o Picos (PI) nos dias 26 e 30 de maio. O primeiro jogo entre as duas equipes será às 16 horas, no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. O jogo de volta é na casa do rival, às 15 ...